Mercato Ante Rebic in prossimità del calciomercato estivo. Il club rossonero già da tempo pensa a un sostituto dell’attaccante croato. I dirigenti del Milan, Massara e Maldini sono al lavoro per un ‘restyling‘ della squadra. Sarà fondamentale avere una squadra di alto livello pronta per la lotta Champions e Scudetto. In vista dell’estate le operazioni da effettuare sono diverse, precisamente cinque.

Mercato Rebic: cinque operazioni in entrata?

In casa del Diavolo il calciomercato estivo si avvicina e l’attaccante croato è uno dei prossimi nomi in lista. Le operazioni in entrata che necessariamente occorre mandare a segno sono cinque. Due riguardano la difesa, per un centrale e un terzino sinistro. Si aggiunge una posizione a centrocampo. Infine, un paio in attacco, tra esterno destro e centravanti.

Di che tipo di budget si discute? Certamente non illimitato. Si pensa a dei giocatori in regime di svincolo, come ad esempio: Alejandro Grimaldo (Benfica) e Naby Keïta (Liverpool) per il ruolo di terzino e di centrocampista.

Possibili nomi in partenza

Riguardo il discorso delle cessioni in casa Milan, per il mese giugno, luglio e agosto, potrebbero partire: Matteo Gabbia, Fodé Ballo-Touré, Yacine Adli, Tommaso Pobega ed Ante Rebic. Potrebbe non essere riscattato qualcuno tra Sergiño Dest, Aster Vranckx e Brahim Díaz.

Rebic desiderato in Premier e Bundesliga

Secondo ultime indiscrezioni, Rebic avrebbe ricevuto offerte sia Premier League che in Bundesliga. In risposta a tale operazione, il club milanista sarebbe interessato al classe 92′ Wilfried Zaha, attaccante ivoriano. Quest’ultimo, compie ad oggi 6 gol e 3 assist in 20 partire tra Premier e F.A.Cup. Detto ciò rimane tutto da scoprire, quello che sicuramente non si esclude è che l’ivoriano vestirebbe la maglia rossonera, a meno che non riceva una offerta concreta dell’Al-Nassr.