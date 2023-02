Mercato Milan sul greco centrocampista del PAOK Giannis Konstantelias. Secondo le ultime news di mercato del Diavolo, il nuovo nome del giocatore sotto il mirino è proprio Konstantelias, una offerta sembrerebbe già pronta. Grande il fermento in questo mercato rossonero, Maldini e Massara vogliono fare le cose per bene e risultare pronti per la prossima estate. L’indiscrezione trapela a sorpresa da Tuttomercatoweb, secondo quest’ultimo il Milan starebbe facendo sul serio con il trequartista greco classe 2003.

Mercato Milan Konstantelias: ecco l’importo dell’offerta

Le ultime news riportano che Maldini avrebbe già preso contatti con José Boto, direttore sportivo del PAOK Salonicco. La trattativa dunque è in corso a tutti gli effetti. La proposta di offerta rossonera è di 10 milioni di euro, il club greco in risposta ne chiederebbe 15/20.

Bruciare la concorrenza

Giannis Konstantelias è sotto l’occhio di vari club, come: Siviglia, Salisburgo, Arsenal e Manchester City. L’obiettivo è bruciare la concorrenza prima che sia troppo tardi. Il Milan ci ha abituati in questi anni a colpi semisconosciuti, che però alla fin fine, si sono rivelati fondamentali. Questa è una trattativa non facile da portare a termine e in più il PAOK fa i suoi interessi: per meno di 15 milioni il classe 2003 non si muove.