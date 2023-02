Milan, adesso è chiaro il ruolo di De Ketelaere

Il Milan ha ritrovato finalmente i risultati che mancavano nell’ultimo periodo, ma Pioli non riesce a far integrare Charles De Keteleare all’interno dei meccanismi di gioco dei rossoneri. L’acquisto più importante del calciomercato estivo oltre a non sentirsi protagonista, non riesce a trovare lo spazion necessario nemmeno per provarci. Pioli gli ha definito il ruolo all’interno della squadra, ecco quale.

Il nuovo ruolo di De Keteleare

Quando Charles De Ketelaere era atterrato a Milano una sera di fine luglio, quello che si pensava è che il belga si sarebbe preso la maglia da titolare di trequartista rossonero. I piani, per il momento, non sono andati come previsto e Charles De Keteleare ora è costretto a ripartire dalle basi e ricominciare come vice Brahim Diaz che ha dimostrato più attitudine e continuità nel corso di questa stagione. Il Milan però non vuole arrendersi facilmente su di lui e proverà in tutti i modi a farlo riscattare. Vedremo chi la spunterà.