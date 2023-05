Calciomercato Napoli, 4 colpi per la nuova stagione. Giuntoli verso l’addio

Sembra ormai scontato l’addio del DS Giuntoli al suo Napoli, ecco quindi che il Calciomercato dei partenopei per la prossima stagione potrebbe arricchirsi di una nuova figura a capo dell’area tecnica. Sarà Pietro Accardi attuale DS dell’Empoli a prendere il posto lasciato libero dall’approdo dello stesso Giuntoli alla Juventus. Il dirigente toscano è l’uomo che Elkan avrebbe individuato per programmare la ricostruzione dei bianconeri dopo alcune stagioni sottotono.

Calciomercato Napoli: Osimhen è la rinuncia per la nuova stagione

Il Napoli del patron De Laurentiis però non si perderà d’animo e come sempre fatto in questi anni continuerà con la stessa politica di rafforzamento sostenibile, fiore all’occhiello del vulcanico presidente. E sarà il diamante più prezioso a lasciare la squadra e creare i presupposti per poter intervenire sul mercato in entrata. Victor Osimhen infatti dovrebbe raggiungere Parigi a braccetto con Jose Mourinho che del PSG sarà il prossimo tecnico. Un’operazione da circa 100 milioni di euro che porterà nelle casse napoletane una plusvalenza di cinquanta milioni. Soldi che verranno reinvestiti per accaparrarsi il nuovo numero 9. Per adesso i profili seguiti sono due: Beto dell’Udinese, stessa età del nigeriano e 21 reti nelle due stagioni in Friuli; Loic Openda, centravanti del Lens, 19 marcature in Ligue 1 senza calci di rigore e due anni più giovane di Osimhen. Il primo garantisce un’inserimento più facile, mentre il secondo ricorda molto l’affare che portò Osimhen in Italia dal Lille. Per entrambi serviranno circa 20/25 milioni per chiudere l’affare.

Accardi nuovo DS prepara altri tre colpi

Potrebbe lasciare anche Kim che piace molto allo United e che potrebbe pagare la clausola di 60 milioni che verrebbero utilizzati per assestare il doppio colpo Nehuen Perez dall’Udinese e Teun Koopmeiners dall’Atalanta, liberando di fatto Zielinski che raggiungerebbe volentieri Giuntoli alla Juventus e che andrà in scadenza di contratto al termine della prossima stagione.

Accardi poi porterebbe con se proprio dall’Empoli Fabiano Parisi, terzino sinistro promettentissimo e già in orbita nazionale azzurra e più volte accostato alla Fiorentina (formazioni di Fiorentina-Basilea). All’Empoli piace Zanoli e la trattativa si potrebbe concludere rapidamente.