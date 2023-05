Conference League, le probabili formazioni di Fiorentina-Basilea

Giovedi 11 maggio alle ore 21:00 torna anche la Conference League con la semifinale d’andata Fiorentina-Basilea, ecco le probabili formazioni scelte da due tecnici per questo importantissimo impegno.

La Fiorentina sta gestendo queste ultime gare di campionato cercando sostanzialmente di mantenere alto sia il livello di concentrazione che quello fisico. L’obiettivo dei violq potrebbe essere quello di agguantare un 8° posto che potrebbe anche valere più del suo valore reale. E’ chiaro che tutte le energie saranno destinate per gli impegni europei e per la finale di Coppa Italia contro l’Inter in programma il 24 Maggio. Il Basilea è al momento fuori dalle qualificazioni per l’Europa del proprio campionato. Sembra poter essere un facile impegno per la Fiorentina che però non deve sottovalutare gli svizzeri.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Basilea: dubbio Amrabat per Italiano

QUI FIORENTINA: Italiano può scegliere con grande tranquillità tra tutte le sue opzioni e solo all’ultimo capirà se potrà contare dal primo minuto su Amrabat. Scalpita Castrovilli per giocare al suo posto. In difesa Quarta è preferito a Milenkovic, mentre in attacco ballottaggio Saponara-Nico Gonzalez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Dodo, Biraghi, Quarta, Igor; Castrovilli, Mandragora; Saponara, Bonaventura, Ikone; Cabral.

allenatore: Italiano

QUI BASILEA: trasferta difficilissima per i ragazzi di Vogel in Toscana. Si cercherà di tenere aperta la qualificazione per poi giocarsi tutto nel ritorno tra le mura amiche. Zeqiri sarà l’unica punta e si cercherà di riempire tutti gli spazio del centrocampo per limitare il grande palleggio viola e chiudere gli spazi per gli inserimenti dei centrocampisti della Fiorentina.

BASILEA (3-5-1-1): Hitz, Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Amdouni, Diouf, Xhaka, Lopez; Males; Zeqiri.

allenatore: Vogel

Fiorentina-Basilea 1-2, le immagini dell’ultimo confronto tra i due club