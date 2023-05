Chelsea mercato Osimhen, una rivoluzione alla porte? Il club londinese affida la ricostruzione a Pochettino. Secondo le ultime indiscrezioni, nelle prossime ore l’ex Tottenham e Psg firmerà con i Blues un contratto triennale. Pochettino in aggiunta compie alcune richieste per la sua squadra: il portiere Martinez Dell’Aston Villa o Onana dell’Inter, un centrocampista centrale e una prima punta. Il nome in cima alla lista dei desideri rimane quello di Victor Osimhen. Cambio di rotta sul belga Lukaku? A giugno tornerà dal prestito all’Inter, ecco i dettagli.

Chelsea mercato Osimhen: De Laurentiis offre 160 milioni

Il Chelsea non molla il suo l’obiettivo principale, la punta di Luciano Spalletti. Ormai da tempo nei radar di Stamford Brige, Victor Osimhen non smette di far parlare di sé. La stagione trascorsa è riuscito a rafforzare la sua posizione eseguendo 23 goal su 29 partite di campionato. Il Chelsea non gli potrà offrire un posto in Champions League ma non avrebbe nessuna incertezza nel venire incontro alle richieste del presidente De Laurentiis che vorrebbe una cifra vicina ai 160 milioni per liberare il suo prezioso attaccante.

Pochettino ha le idee chiare su Lukaku

Oltre al numero 9 gli occhi rimangono puntati anche sul belga Romelu Lukaku. Pochettino sta valutando la situazione, sapendo che quest’ultimo rientrerà a Londra dal Prestito dell’Inter. La volontà di Big Rom però potrebbe essere decisiva, ed è quella di fare solo un breve pit-stop a Londra. Il tempo del ritiro farà decidere al nuovo allenatore se puntare sul belga oppure no. Rimane fuori dalle certezze il nome di Aubameyang che dovrà trovare una nuova squadra.