L’Inter, nel suo miglior momento stagionale e per certi versi anche il più importante, ha avuto risposte importanti e positive da parte di tutto il gruppo. Anche da Lukaku, che nell’ultima di campionato ha realizzato una doppietta e spesso rimasto spesso fuori per infortunio. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Romelu Lukaku, grande protagonista dell’ultima vittoria dell’Inter contro lo Spezia. Domani contro il Milan non partirà dal primo minuto ma il bomber belga è tornato grande protagonista in questo finale di stagione e adesso si torna a discutere del suo futuro in ottica Inter. Condizione necessaria ovviamente il raggiungimento della prossima Champions League.

Le parole di Marotta

“Quante possibilità di trattenere Lukaku da 1 a 10? Diciamo 6…” ha detto ieri Marotta, che adesso deve aspettare innanzitutto le mosse del Chelsea. Se Mauricio Pochettino sarà il prossimo manager dei blues, allora inizierà l’opera di convincimento del calciatore che col club londinese ha ancora un contratto lungo. Starà al giocatore chiarire la situazione: ovvero, la volontà di restare all’Inter. A quel punto, se il Chelsea, darà il via libera a una nuova cessione a titolo temporaneo, si tratterà il nuovo prestito oneroso e il nuovo ingaggio.