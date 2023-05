Milan su Daichi Kamada, al momento il nome più ambito del campionato. Altissima competizione attorno al trequartista giapponese classe ’96 in uscita dall’Eintracht Francoforte. Se il Milan riuscisse nell’impresa aggiungerebbe un nuovo giocatore giapponese nel club, dopo Honda. Sappiamo che, oltre al club rossonero, anche il Napoli e il Borussia Dortmund non vogliono lasciarsi sfuggire questa preziosa opportunità. Secondo ultime indiscrezioni, l’Eintracht Francoforte sarebbe pronto a dire sì al progetto dei rossoneri.

Milan su Kamada: l’Eintracht ‘rincuora’ i rossoneri

Alta concorrenza attorno al trequartista giapponese classe 96′, un vero protagonista del Mondiale: con l’Eintracht Francoforte gioca per un totale di 44 sfide, segnando 15 reti e confezionando 6 assist. Il Milan ha mosso i primi passi verso il giocatore già da settimane e, osservando la situazione, Ismael Bennacer dovrà restare fuori almeno sei mesi. In questo caso il giapponese andrebbe a compensare la mancanza del francese. Una risposta favorevole, quella dell’Eintracht Francoforte, che rassicura i rossoneri. Kamada vorrebbe fare una esperienza in Italia e il Milan sarebbe l’opportunità perfetta.

Il progetto per Kamada

Daichi Kamada al momento mostra avere le idee ben chiare. L’avventura in Italia potrebbe essere l’occasione per un trasferimento al Milan di Stefano Pioli. Il progetto dei rossoneri convincerebbe il trequartista, pronto a dimenticare l’offerta del Napoli e Borussia Dortmund (offerta economica molto importante). Rimaniamo in attesa della conferma ufficiale, che con smania i tifosi attendono.