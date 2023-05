Addio di Spalletti, scopriamo gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’allenatore al Napoli. Nella giornata di venerdì De Laurentiis sottolinea di non voler ‘tarpare le ali a nessuno’. Il tecnico risponde che non sapeva di cosa parlasse: “A me bastano solo un paio di stivali“. Come dire, ‘se pensi di volermi bloccare per il contratto io me ne vado a fare il contadino nella mia tenuta’. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di SkySport, De Laurentiis rimpiazzerà a breve Luciano Spalletti: destinato a salutare il club a fine della stagione. Le effettive dimissioni del tecnico del Napoli sembrano risalire al prossimo 5 giugno.

Addio di Spalletti: i due possibili sostituti

Un rapporto divenuto insostenibile, quello fra i due maggiori protagonisti, presidente e allenatore. Un rapporto divenuto teso già in aprile dello scorso anno. Incomprensioni e divergenze di due caratteri forti che sono riusciti a convivere e vincere insieme uno scudetto favoloso. Oggi però si giunge al capolinea. Secondo Gianluca Di Marzio, le due possibili alternative a rimpiazzare l’allenatore sono: Italiano e Thiago Motta.

I contatti smentiti

Riguardo invece Gasperini e Palladino, rimangono al momento defilati. Infine, c’è la strada che porta a Rafa Benitez, Di Marzio riporta: “De Laurentiis gli si rivolge sempre nei momenti di difficoltà. Ipotesi difficile, magari con un ruolo dirigenziale“. Vengono inoltre smentiti i contatti di Antonio Conte, reduce dall’esperienza al Tottenham e Nagelsmann. Si aggiunge anche il nome di Marcelo Gallardo, tecnico vincitore di quasi tutto il Sudamerica in direzione della panchina del River Plate.