Napoli record vittorie squadre Serie A – Il Napoli dopo un periodo di decisa flessione in termini di gioco, figlio dell’ormai incredibile vittoria dello scudetto arrivata con largo anticipo, ha raggiunto un altro record stasera. La vittoria contro l’Inter allo stadio Diego Armando Maradona ha infatti un duplice significato per il club e la squadra di Spalletti.

La sconfitta con il Monza doveva essere archivita e gli azzurri non avevano alcuna intenzione di sfigurare dinanzi al proprio pubblico al Maradona da campioni d’Italia. Detto fatto, la squadra di Spalletti domina la gara in lungo e largo per 90′ è trova una rotonda vittoria per 3-1 contro l’Inter finalista di Champions League. La vittoria segna un traguardo importante ed un record per la storia del Napoli e che poche squadre hanno raggiunto in Serie A.

Il Napoli infatti, battendo l’Inter questa sera ha ufficialmente vinto almeno una volta in stagione con tutte e 19 le avversarie in Serie A. Nessuna squadra è riuscita ad evitare così una sconfitta contro gli uomini di Spalletti, tutti caduti contro il Napoli del terzo scudetto. Un risultato non che conferma ancora una volta una stagione da incorniciare. Inoltre il Napoli con i gol di questa sera di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano ha raggiunto quota 101 gol stagionali.

Questa la nota ufficiale del Napoli: “Le abbiamo battute tutte! Il Napoli vince contro l’Inter per 3-1 e si mette la corona ancora più splendente di Campione d’Italia. Con il marchio indelebile di aver superato almeno una volta tutte le 19 squadre in Serie A. All’appello del Trionfo mancava solo la Beneamata. Sulla Collina degli Stivali, la Falange di Spalletti sfida a duello l’unica avversaria da aggiungere alla propria collezione meravigliosa”.