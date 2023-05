Italiano al Napoli? La Fiorentina e Spalletti non sono d’accordo

Sono ore importanti per Fiorentina e Napoli, con gli azzurri che continuano a festeggiare il loro terzo scudetto, mentre squadra e tifoseria viola sono in una situazione di “felice ansia” per le due finali conquistate sul campo dalla compagine gigliata. I destini delle due piazze potrebbero anche incrociarsi, almeno secondo il tweet di poco fa di Nicolò Schira, noto giornalista (esperto di calciomercato).

Nicolò Schira: “Italiano piace al Napoli e non da adesso”

Il giornalista Schira ha postato pochi minuti fa un tweet nel quale ricorda a tutti, con l’hashtag #calciomercato, che ad Aurelio De Laurentiis piace e non poco Vincenzo Italiano, tanto da averlo seguito con attenzione anche due anni fa, prima di chiudere per Spalletti.

L’attuale tecnico partenopeo però secondo molti sarebbe ora in rotta con il suo presidente ed ecco che l’interesse del patron del Napoli verso l’ex Trapani potrebbe riaccendersi.

Per dovere di cronaca vanno comunque ricordate due cose. La prima è che la Fiorentina, tramite il proprio direttore generale Joe Barone, ha più volte ricordato che Italiano (contratto in scadenza nel 2024, con opzione fino al 2025) rimarrà il mister gigliato anche nella prossima stagione. La seconda è che Spalletti, in conferenza stampa poco fa, ha ribadito di aver già chiarito il suo futuro col proprio presidente e che starà alla società comunicarlo ufficialmente.