Calciomercato Bologna, colpo Beukema per la difesa: i dettagli

Il Bologna ha praticamente chiuso il primo acquisto della stagione 2023/24, Sam Beukema, difensore centrale classe '98 proveniente dall'Az Alkmaar. Con il suo stile di gioco moderno e la capacità di segnare anche da difensore, Beukema si presenta come un'aggiunta di valore per la squadra di Thiago Motta.

Il Bologna ha praticamente messo a segno il suo primo acquisto per la stagione 2023/24: Sam Beukema, giovane difensore centrale classe '98 proveniente dall'Az Alkmaar. Con i suoi 188 cm, è un leader con una forte personalità e si fa notare anche sui calci piazzati: ha segnato 15 gol tra la prima e la seconda divisione olandese, di cui 4 nelle ultime due stagioni con l'Az, e quest'anno ha realizzato addirittura una doppietta. Molti credono che possa diventare il nuovo compagno di van Dijk nella nazionale olandese, e il CT Koeman sta valutando attentamente la sua inclusione. Giovanni Sartori, responsabile del mercato del Bologna, lo ha già inserito da tempo nel suo database.

Beukema, titolare fisso nell'AZ

L'affare per Beukema è stato finalizzato tra il Bologna e l'Az Alkmaar, dopo che l'idea di portarlo in Italia era nata già a gennaio ma senza le condizioni adeguate. Non appena si è aperta un'opportunità, i rossoblù hanno colto l'occasione anticipando la concorrenza. A soli 22 anni, Beukema ha già indossato la fascia di capitano al braccio e ha guidato i Go Ahead Eagles alla promozione in Eredivisie, guadagnandosi il premio come miglior giocatore del campionato. La svolta per la sua carriera è avvenuta nella stagione 2020-21. Nonostante l'interesse di molti top club olandesi, l'Az Alkmaar ha effettuato il colpo, acquistandolo per meno di un milione.

Beukema è stato un titolare fisso nella squadra dell'allenatore Jansen all'Az Alkmaar, ad eccezione di un periodo di infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare anche la gara d'andata degli ottavi di Conference contro la Lazio. Il giovane difensore è in rapida ascesa e sogna di indossare la maglia dell'Olanda.

Come giocherà nel Bologna

Il Bologna ha l'intenzione di acquistare Beukema come sostituto di Soumaoro, che non tornerà in campo prima del 2024 a causa di un infortunio al tendine rotuleo. In attesa di eventuali altri movimenti di mercato nella difesa del Bologna, Beukema dovrebbe iniziare la stagione come titolare al fianco di Lucumì, con Bonifazi e Sosa come alternative. Dotato di un piede destro, Beukema gioca in una difesa a quattro all'Az Alkmaar, ma può adattarsi anche a un ruolo di centrale sinistro o come parte di una difesa a tre in caso di emergenza. Thiago Motta avrà l'opportunità di studiare osservare da vicino le caratteristiche di Beukema durante il ritiro della squadra. Il giovane difensore rappresenta il primo rinforzo per il nuovo Bologna, e il club punta a sfruttare al massimo il suo potenziale.