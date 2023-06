Calciomercato Lecce, asta aperta per Baschirotto. Fissato il prezzo

Il Calciomercato del Lecce è continuamente in fibrillazione anche grazie all’ottima stagione dei giallorossi che stanno attirando parecchie squadre interessate ai suoi gioielli. Uno di questi è certamente Federico Baschirotto, atletico centrale difensivo che in stagione ha stupito tutti grazie alle doti difensive eccelse, alla capacità di andare in rete e alla grande serietà professionale.

Diverse squadre si stanno interessando a Baschirotto, già nell’orbita azzurra della nazionale di Roberto Mancini, e ne chiedono il valore alla dirigenza salentina. Da Lecce come sempre c’è la volontà a trattare la cessione ma soltanto a condizioni vantaggiose per i giallorossi. Baschirotto potrebbe anche essere sacrificato, ma la sua cessione non avverrà per meno di 8 milioni di euro.

Calciomercato Lecce: Baschirotto conteso, si apre l’asta per il difensore

Una stagione maiuscola quella dell’esordio in massima serie per Federico Baschirotto, che si era conquistato la chiamata del Lecce dopo un’altra grande annata in cadetteria ad Ascoli. Un trend di crescita che sembra non arrestarsi e che potrebbe portare Baschirotto a cambiare ancora maglia. Al momento sono già tre le squadre di Serie A interessate a lui: Fiorentina, Bologna e Cagliari.

I viola cercano un centrale con il quale sostituire Igor dato per partente. Il Bologna vuol continuare il suo percorso di crescita dopo l’ottima stagione scorsa. Il Cagliari di Ranieri torna in Serie A dopo un anno nel purgatorio della B e vuole puntellare la sua difesa sapendo che si tratta di una prerogativa irrinunciabile per conquistare la salvezza. Il Lecce è disponibile al dialogo, ma solo nelle prossime settimane si potrà capire quale sarà il futuro del suo difensore centrale, anche in base all’eventuale riconferma di mister Baroni o meno.