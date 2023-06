Calciomercato Salernitana, per Dia prima il riscatto poi la cessione: la situazione

Nonostante l'interesse di Lazio, Roma e Fiorentina, la Salernitana desidera trattenere Dia e respingere gli approcci degli altri club. Tuttavia, il direttore sportivo De Sanctis sta esplorando possibili sostituti nel caso in cui l'attaccante lasci la squadra.

La Salernitana sta per completare l'acquisto definitivo di Boulaye Dia dal Villarreal, un affare che costerà al club granata ben 12 milioni di euro. Dia è stato uno dei giocatori chiave per la salvezza della squadra, con 16 gol e 6 assist nella scorsa stagione, e ha conquistato l'amore dei tifosi fin dal primo giorno. Pertanto, nonostante le voci di mercato, potrebbe rimanere a Salerno anche per la prossima stagione. Questa è un'ipotesi da prendere in seria considerazione, soprattutto se nessuno dovesse offrire la cifra richiesta dalla clausola rescissoria che si attiverà dopo il completamento dell'acquisto.

Fiorentina, Lazio e Roma su Dia

C'è grande interesse per Dia da parte di diversi club di Serie A, tra cui Lazio, Roma e Fiorentina, con una valutazione di 25 milioni di euro. La Fiorentina è stata la prima a manifestare interesse per l'attaccante classe '96, offrendo in cambio uno tra Kouamé e Ikoné, ma la Salernitana non è interessata a questi due giocatori. Un'altra opzione potrebbe essere l'inserimento di Arthur Cabral, ma questa operazione non è semplice. Al momento, le due squadre della capitale non hanno ancora presentato offerte concrete, ma continuano a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione. La Lazio sta cercando un vice Immobile e Dia rappresenta uno dei profili che suscitano interesse, mentre per la Roma potrebbe essere un'alternativa a Scamacca e Morata, che al momento sono i nomi più caldi.

Dia, i possibili sostituti

Nonostante il desiderio della Salernitana di trattenere Dia e convincerlo a respingere gli assalti degli altri club, il direttore sportivo Morgan De Sanctis sta già valutando possibili sostituti nel caso in cui Dia dovesse partire. Recentemente, c'è stato un incontro con il Milan, durante il quale è stato discusso anche il nome di Colombo, che è stato riscattato dai rossoneri dopo essere stato prestato al Lecce, e ora cercano una nuova sistemazione per lui. Un altro nome che interessa alla Salernitana è M'Bala Nzola, ma questa opzione potrebbe diventare concreta solo se le condizioni saranno favorevoli.