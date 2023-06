Fenerbahce: i turchi sondano due calciatori dell’Inter

Il Fenerbahce è vicino all’ufficializzare Vincenzo Montella come nuovo allenatore. L’aeroplanino continuerebbe la sua esperienza in Turchia dopo aver guidato l’Adana Demirspor Kulübü. La società con sede a Istanbul vuole mettere a disposizione del tecnico italiano una rosa per spodestare dal trono il Galatasaray e vincere la Super Lig. Per questo motivo degli emissari turchi sono attesi nei prossimi giorni a Milano per incontrare gli agenti di due calciatori dell’Inter.

Dzeko e Correa nel mirino del Fenerbahce

A riportare lo scoop di calciomercato è il Fanatik. Secondo la testata i dirigenti turchi sarebbero interessati sia a Dzeko che a Correa. Per il bosniaco c’è stato già un vertice societario chiuso con l’ok per intavolare la trattativa. L’attaccante 37enne starebbe seriamente valutando la proposta del Fenerbahce e l’affare potrebbe chiudersi prima dell’apertura della sessione estiva.

Contemporaneamente si tratta anche Correa. L’argentino a Milano non ha mai entusiasmato l’ambiente, giocando molto al di sotto delle aspettative. L’Inter sarebbe ben lieta di cederlo per fare cassa ma i turchi sembrano propensi a fare un’offerta di prestito con diritto di riscatto. La trattativa è in fase embrionale ma le parti appaiono entrambe favorevoli nel trovare un accordo.