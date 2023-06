Inter, incastri di mercato per gli attaccanti: tra rinnovi e obiettivi

Dopo la finale di Champions League l’Inter dovrà iniziare anche a pensare al calciomercato estivo; il reparto che senza dubbio subirà ampie modifiche potrebbe essere l’attacco, che potrebbe cambiare i connotati anche per il 75%.

Infatti l’unico sicuro della conferma sembra essere Lautaro Martinez, mentre i sui colleghi – per motivi diversi – potrebbero immaginarsi altrove al termine della stagione; l’età per Dzeko, i costi elevati per Lukaku e le continue difficoltà di Correa possono diventare fattori scatenanti del mercato nerazzurro.

Dzeko, Lukaku, Correa e nuovi profili: come si muoverà l’Inter?

Edin Dzeko e l’Inter cercano dall’inizio della passata stagione un’intesa per il nuovo contratto, che ora sembra essere passato in secondo piano rispetto agli impegni di campo. Marotta mette sul piatto un solo anno di contratto per il bosniaco, che invece preferirebbe un biennale. Dall’Arabia si è interessato l’Al-Hilal, che oltre a un contratto di due anni offrirebbe ingaggio maggiore rispetto alla squadra milanese.



Per quanto riguarda Romeu Lukaku la situazione è differente; a fine stagione tornerà al Chelsea, ma la sua volontà sarebbe quella di proseguire il suo cammino nell’Inter.

I nerazzurri sembrano essere intenzionati a trovare un accordo per un prestito bis, ma a cifre nettamente inferiori, rispetto a quelle della scorsa estate. Nello sfondo aleggia la figura del nuovo tecnico blues, Mauricio Pochettino che sembra intenzionato a dare una chance al belga.

Per il Tucu, invece, non è necessario spendere troppe parole; l’argentino ora pensa solamente a rientrare tra i convocati per la finale di Istanbul, poi dovrà pensare a trovarsi un altra sistemazione. Su di lui ci sono le sirene di club spagnoli e inglesi, dove giocherebbe in prestito, nel tentativo di recuperare la condizione fisica che li permetterebbe di giocare nell’Inter.

Sul taccuino di Marotta e Ausilio, sotto la voce obiettivi, troviamo i nomi di Marcus Thuram e Mateo Retegui; se il primo rappresenta più che altro un sogno di mercato, il secondo ha già dato la sua disponibilità al trasferimento in Italia e attende solo l’offerta giusta da parte del club milanese.