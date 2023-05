Mentre le voci di mercato avvicinano un ex pupillo di Inzaghi all’Inter, il tecnico neroazzurro esprime la sua soddisfazione per il risultato. Il 3-2 contro l’Atalanta ha garantito all’Inter l’accesso alla prossima Champions e in conferenza stampa Inzaghi ha espresso la sua soddisfazione.

Inzaghi in conferenza dopo Inter-Atalanta: “Sono soddisfatto”

Le parole del tecnico Inzaghi arrivano dopo un 3-2 spettacolare della sua Inter contro la compagine di Gasperini, queste le parole della conferenza: “Siamo partiti fortissimi nei primi trentacinque minuti. Poi l’Atalanta è venuta fuori con qualità e idee, ci siamo abbassati un pochino un quarto d’ora, ma nel secondo tempo non abbiamo concesso niente, siamo stati bravissimi a coprire il campo, abbiamo fatto la nostra partita e ottenuto una vittoria strameritata [..] So di allenare dei ragazzi molto seri che si impegnano sempre però tornando alle sei del mattino mercoledì e lavorando così poco avevo paura che le energie stasera potessero scarseggiare e invece sono stati bravissimi” poi la chiosa finale in ottica del match contro il City di Guardiola “Dovremo cercare di lavorare e rimanere concentrati. Adesso i ragazzi hanno due giorni e mezzo di riposo, cercheranno di stare tranquilli e con la famiglia come è giusto che sia dopo questo tour de force, poi l’ultima di campionato prima di Istanbul”.