Ultimi aggiornamenti sul futuro di Davide Frattesi, attuale centrocampista del Sassuolo. Come sappiamo le più grandi big cercano di accaparrarselo: da tempo nel mirino di Roma, Lazio, Napoli e Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione di 40 milioni di euro è troppo alta per i giallorossi, che però hanno il 30% della futura rivendita e puntano dunque a inserire qualche giovane nella trattativa per abbassare le cifre e acquistarlo magari in prestito con obbligo di riscatto. La Lazio osserva interessata, ma sa che il prezzo attuale è fuori dalla portata del club. Di seguito il dettaglio di Napoli e Inter.

Futuro Davide Frattesi: Inter e Napoli bloccati?

Quel che è certo è che Frattesi lascerà il club neroverde in questa sessione di mercato, molte le big interessate ad averlo. Nel caso di Napoli e Inter, i partenopei sono attualmente bloccati dalla situazione allenatore, l’Inter lo ha inserito nel casting e potrebbero proporre Mulattieri nell’affare. Il direttore sportivo del Sassuolo lo avrebbe ceduto in Premier verso un futuro più rigoglioso. Ma, come già spiegato dal centrocampista, l’obiettivo sarà rimanere ancora per qualche anno in Italia in Serie A.

Frattesi tifoso della Roma, potrebbe essere il suo obiettivo

Da sempre tifoso della Roma, Davide Frattesi risulta avere una idea più chiara riguardo il futuro. Potesse scegliere, entrerebbe a far parte del club giallorosso, perché Roma è casa sua. Quest’ultima, nonostante stia dietro il giocatore da più di due anni, al momento ha il 30% sulla rivendita di Frattesi. Tiago Pinto ha già chiesto informazioni a Carnevali sul centrocampista valutato 40 milioni di euro. Tanti, troppi per la Roma.