Calciomercato Atalanta, colpo El Bilal Tourè per Gasperini: i dettagli

Il mercato dell'Atalanta si anima con importanti movimenti in entrata e uscita. Jérémie Boga saluta il club nerazzurro per approdare al Nizza di Farioli, ex Sassuolo. L'operazione tra l'Atalanta e il club francese è stata conclusa per 18 milioni di euro più bonus, un buon affare per entrambe le parti. Boga ha firmato un contratto quadriennale con la sua nuova squadra.

Contemporaneamente, l'Atalanta si è assicurata l'arrivo di El Bilal Touré dall'Almeria. Questo giovane attaccante, già oggetto di interesse anche da parte dell'Everton, è atteso in Italia entro le prossime 48 ore. L'operazione è stata di grande rilievo, con un costo totale di circa 30 milioni di euro, comprensivo di parte fissa e bonus. Le sue prestazioni in Spagna nella scorsa stagione sono state promettenti, con 21 partite giocate, 7 gol segnati e 2 assist forniti. Un talento versatile, in grado di giocare sia come punta centrale che sulla destra, il che lo rende un'aggiunta preziosa al reparto offensivo dell'Atalanta. In Ligue 1, invece, ha collezionato 9 gol in 64 presenze con la maglia dello Stade Reims, club che lo ha portato in Europa nel 2020

Su Touré c'era anche il forte interesse dell'Everton, che ha provato a chiudere l'affare per portarlo in Inghilterra nella giornata di ieri.