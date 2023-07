Calciomercato Bologna, suggestione Bernardeschi: i dettagli

Diverse suggestioni di mercato per il Bologna, una di queste riguarda Federico Bernardeschi, che potrebbe tornare in Italia dopo un'esperienza in MLS con il Toronto. Nonostante il desiderio del giocatore e i contatti avviati, il suo alto stipendio rappresenta un ostacolo per il Bologna.

Ogni estate porta con sé la sua aura particolare. E nell'estate del 2023, per il Bologna, potrebbe essere rappresentata da una figura inedita: Federico Bernardeschi, ventinove anni.

Come riportato da "Il Resto del Carlino", Bernardeschi, campione d’Europa con l’Italia di Mancini a Wembley, vincitore di 3 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 SuperCoppe italiane con i bianconeri, vorrebbe tornare in Italia dopo un anno in Canada che lo ha visto totalizzare 11 reti in 34 presenze. Il Bologna non ha chiuso le porte. Ma dall’ambiente rossoblù sull’operazione filtra l’aria della suggestione difficilmente realizzabile. Il motivo è presto detto: Bernardeschi a Toronto, percepisce 4 milioni netti di euro a stagione. Se il club rossoblù dopo un anno di trattative con Orsolini e Dominguez non va oltre gli 1,5 milioni per i rinnovi dei due (che a questi patti non hanno firmato), difficilmente potrà proporre di più a Bernardeschi. Ancor più in questo momento, visto che è in corso la partita del rinnovo di Ferguson, con accordo vicino sulla base di 500mila euro più bonus.

I contatti ci sono stati e tanto basta a regalare una nuova suggestione, seppur difficilmente realizzabile. Servirebbe un sacrificio economico di Bernardeschi e la volontà di scegliere Bologna da parte del giocatore, che si è messo sul mercato: sacrificio notevole considerato che ha firmato un anno fa un contratto di 4 stagioni (con opzione per altre due) per 24 milioni potenziali.

Mercato Bologna, non solo suggestioni

Ma il mercato del Bologna non si basa solo su suggestioni. Attualmente, il club sta trattando il prestito con diritto di riscatto di Hongla, venticinque anni, con il Verona, al fine di rafforzare il centrocampo di Thiago Motta. Inoltre, il Bologna ha messo gli occhi sul fantasista ceco mancino Karabec, vent'anni, dello Sparta Praga, che può giocare anche come mezzala o esterno d'attacco, e potrebbe diventare un rinforzo nel reparto offensivo, dove il Bologna sta cercando sostituti per Orsolini e Barrow.