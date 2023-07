Calciomercato Inter, intesa per Samardzic in nerazzurro: i dettagli dell'affare

Inter tenta l'affondo per il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic che completerebbe il centrocampo offrendo a Simone Inzaghi un'alternativa in mediana in ogni ruolo. Ecco l'offerta presentata dall'Inter ai bianconeri, nell'affare c'è anche il giovane Fabbian.

Un'offensiva decisa e strategica. L'Inter ha fatto un serio passo avanti, presentando la sua prima proposta ufficiale all'Udinese per il talentuoso Samardzic: un'affare da 15 milioni di euro, unito al trasferimento definitivo di Fabbian, con l'inclusione di un'opzione di recompra. La cifra messa sul tavolo, come riportato da Sky Sport, è senza dubbio significativa e rappresenta un segno tangibile dell'ambizione dell'Inter di rafforzare ulteriormente il proprio centrocampo.

Samardzic nel 3-5-2 di Inzaghi

La continuità del modulo 3-5-2 da parte di Simone Inzaghi è un segno della volontà dell'Inter di mantenere una solida identità tattica. Samardzic sembra adattarsi perfettamente a questa filosofia. Le sue caratteristiche lo rendono un'alternativa interessante per ogni posizione a centrocampo. Grazie alla sua versatilità, potrebbe essere utilizzato sia come regista, fornendo il supporto necessario per consentire a giocatori come Calhanoglu di recuperare fiato e concentrarsi maggiormente sulla fase offensiva, sia come interno destro o sinistro. La sua presenza offrirebbe la possibilità di una rotazione efficace con giocatori come Barella, Frattesi e Mkhitaryan, mantenendo freschezza e qualità nel reparto.

Samrdzic, centimetri e gol per l'Inter

Con Samardzic l'aggiunta di fisicità e centimetri rappresenterebbe una nota positiva per la zona nevralgica del campo in casa Inter, infatti con i suoi 184 centimetri diventerebbe il centrocampista più alto fra i futuri compagni di squadra. Questa caratteristica potrebbe fornire ai nerazzurri un vantaggio significativo nei duelli aerei sia in fase offensiva, ad esempio su calci d'angolo e punizioni, sia in fase difensiva, dove la sua presenza potrebbe essere preziosa per contrastare le azioni avversarie. Oltre a questo, la vena realizzativa di Samardzic sarebbe un grande valore aggiunto per la squadra. Cinque reti messe a segno con la maglia bianconera nella passata stagione dimostrano la sua abilità di essere pericoloso sotto porta. Inoltre, con il contributo anche di Frattesi, un altro nuovo acquisto che ha segnato sette gol, l'Inter avrebbe più alternative nella zona gol.

L'eventuale arrivo di Samardzic all'Inter si prospetta come un affare completo: un centrocampista alto, versatile e capace di segnare gol. La combinazione di queste qualità lo rende sicuramente un giocatore interessante e potenzialmente cruciale per gli obiettivi dell'Inter nella prossima stagione.