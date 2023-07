Calciomercato Juventus, Bonucci verso la Sampdoria? La situazione

L'ex compagno di squadra di Pirlo, Leonardo Bonucci, potrebbe essere in trattativa con la Sampdoria, ma la fattibilità dell'operazione è ancora incerta a causa degli ostacoli finanziari. La Juventus potrebbe coprire l'ingaggio di Bonucci per prestare il giocatore alla Sampdoria fino alla scadenza del contratto.

Una notizia di calciomercato piuttosto sensazionale sta facendo il giro di Genova da qualche tempo. Si vocifera, infatti, che Pirlo abbia avuto dei contatti con l'ex compagno Leonardo Bonucci, il quale sta per lasciare la Juventus ed è molto apprezzato dal nuovo allenatore della Sampdoria. Questi contatti sono stati confermati, anche se è ovvio che la fattibilità dell'operazione è ancora tutt'altro che sicura. Anzi, ci sono enormi ostacoli da superare.

Come riportato da Il Secolo XIX, i rumors su Bonucci sono diffusi, ma il problema principale riguarda il suo stipendio di 6,5 milioni di euro a stagione. Secondo il quotidiano, la Juventus dovrebbe praticamente coprire l'intero salario del giocatore, prestandolo di fatto alla Sampdoria fino alla scadenza del contratto, permettendogli così di mettersi alla prova in Serie B sotto la guida dell'ex compagno. L'idea sarebbe quella di sfruttare i buoni rapporti con i bianconeri per portare avanti l'affare.

Lazio e Roma respingono Bonucci

Tuttavia, è molto improbabile che Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi possano fare uno strappo e avvicinarsi alla cifra di un milione di euro di ingaggio, considerando il tetto salariale fissato a 24 milioni di euro lordi in totale. Secondo quanto riportato da Telenord, inoltre, il difensore avrebbe provato a offrirsi alla Lazio e alla Roma, ma avrebbe ricevuto risposte negative.