Calciomercato Juventus, Giuntoli in missione a Londra per Lukaku e Castagne

La Juventus si trova negli Stati Uniti per un'amichevole contro il Real Madrid, mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è in Italia per lavorare sul mercato, ma potrebbe presto viaggiare a Londra per trattare l'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea e anche per discutere con il Leicester riguardo a Timothy Castagne.

Per quanto riguarda Lukaku, non ci sono ancora novità significative sulla sua situazione, ma i Blues hanno urgenza di cedere l'attaccante e chiedono 40 milioni di euro. La Juventus è d'accordo con questa cifra, ma preferisce investire dopo aver ceduto Dusan Vlahovic. Tuttavia, il trasferimento di Vlahovic potrebbe innescare una serie di trasferimenti nel mercato delle punte, ma ciò dipende anche da cosa accadrà con Mbappé al Real Madrid e dall'eventuale arrivo di Kane al Bayern Monaco.

Quanto a Timothy Castagne, il nome del giocatore non è nuovo per la Juventus, e il tecnico Allegri lo vorrebbe per completare il reparto degli esterni. Il Leicester chiede 15 milioni di euro per il giocatore, ma in alternativa si sta considerando anche Holm dello Spezia.

Infine, la Juventus sta lavorando anche sulle cessioni. Durante il viaggio a Londra, Giuntoli potrebbe incontrare il West Ham, una delle squadre interessate a Denis Zakaria. L'obiettivo sarebbe chiudere un prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro per il centrocampista svizzero.