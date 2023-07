Calciomercato Juventus, Lindstrom nel mirino di Giuntoli: i dettagli

Forte interesse della Juventus per il giovane danese Jesper Lindstrom. Il talentuoso calciatore dell'Eintracht Francoforte avrebbe già detto sì ai bianconeri. L'obiettivo di Giuntoli è investire saggiamente, garantendo una squadra competitiva per il futuro.

Secondo la Gazzetta dello Sport, se Chiesa dovesse lasciare la Juventus, il club bianconero ha messo gli occhi su Jesper Lindstrom, talentuoso trequartista ed esterno offensivo dell'Eintracht Francoforte, un giovane danese nato nel 2000. Lindstrom sarebbe una possibile opzione sia per giocare alto sulla fascia in un modulo 3-4-3, sia per agire dietro la punta in un 3-5-1-1.

Juventus-Lindstrom: Giuntoli lavora al colpo

Il talentuoso fantasista danese, Jesper Lindstrom, rappresenta uno dei principali obiettivi segreti su cui Giuntoli e Manna della Juventus stanno lavorando. Il giocatore, essendo un mix tra un trequartista e un'ala, sembra adattarsi perfettamente alle esigenze tattiche del club bianconero. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Lindstrom avrebbe già dato un segnale di disponibilità massima a un possibile trasferimento alla Juve.

Tuttavia, nonostante i buoni rapporti tra la Juventus e l'Eintracht Francoforte, derivanti anche da precedenti affari come gli acquisti di Kostic e Pellegrini nella scorsa estate, il prezzo del giocatore rimane abbastanza elevato: 35 milioni di euro. Questo è il motivo per cui la Juventus sta lavorando in maniera discreta, continuando a monitorare anche altre opzioni sul mercato, e valutando attentamente quando fare un eventuale tentativo last-minute per assicurarsi le prestazioni del giovane danese.

Tuttavia, non è solo la Juve ad essere interessata al giocatore, in quanto anche il Newcastle sembra essere sulle sue tracce. La sua versatilità e abilità nel ruolo di trequartista e esterno offensivo lo rendono un potenziale obiettivo per diverse squadre in cerca di rinforzi nel mercato.