Calciomercato Juventus, occhi su Baldanzi: ecco la strategia di Giuntoli

Cristiano Giuntoli avrebbe messo nel mirino il talentuoso trequartista dell'Empoli Tommaso Baldanzi. La Juventus potrebbe portare in bianconero il classe 2003 già in questa sessione di calciomercato, per poi girarlo in prestito. Ecco la strategia della Vecchia Signora.

Giuntoli sta progettando di pianificare il suo lavoro alla Juventus in anticipo, anche per il futuro. Ecco perché nelle ultime ore sta emergendo una strategia particolarmente interessante che coinvolgerebbe il club bianconero e Baldanzi, ma soltanto a partire dal 2024.

I solidi rapporti instaurati con l'Empoli, rafforzati ulteriormente dall'affare Ranocchia, potrebbero diventare un fattore determinante per la Juventus. Giuntoli aveva originariamente cercato di acquisire Baldanzi per la sua ex squadra, il Napoli, e adesso intende discutere dell'opportunità di concludere l'affare immediatamente con Allegri.

Baldanzi è al centro dell'attenzione di diverse squadre, sia in Italia con la Roma come principale interessata, sia all'estero, dove sia il Benfica che il Borussia Dortmund sono attratti dal suo talento. La strategia della Juventus sarebbe quella di acquistarlo dall'Empoli in questo momento, per una cifra vicina ai 15 milioni, per poi concederlo in prestito alla stessa squadra per una stagione.

Questa mossa consentirebbe alla Juventus di assicurarsi le prestazioni future di Baldanzi, garantendogli allo stesso tempo l'opportunità di continuare a svilupparsi nel contesto dell'Empoli. In questo modo, il giovane calciatore potrebbe accumulare esperienza e maturare ulteriormente prima di unirsi definitivamente alla squadra bianconera.