Calciomercato Juventus, vicina la cessione di Zakaria in Premier League: i dettagli

La Juventus sembra allontanarsi sempre di più da Denis Zakaria. Dopo essere stato escluso da Allegri e Giuntoli, insieme a Bonucci, Arthur e McKennie, il centrocampista svizzero si sta avvicinando al West Ham con decisione. L'ultimo colpo di mercato della Premier League, che ha visto il trasferimento di Rice all'Arsenal per una cifra "modesta" di 120 milioni di euro, potrebbe contribuire a sbloccare la trattativa.

Zakaria-West Ham: le cifre dell'affare

Ora il West Ham può fare cassa e cercare di concludere l'affare con Zakaria. Il tecnico Moyes ha dichiarato in conferenza stampa: "La situazione è chiara per tutti: finché la cessione di Declan non sarà finalizzata, il club non prevede acquisti". Bisogna però trovare un accordo sulle cifre dell'affare, con la Juventus che chiede 25 milioni di euro e il West Ham che ha offerto 20 milioni. Sarà importante anche definire la formula del trasferimento (cessione definitiva o prestito con obbligo di riscatto) e le modalità di pagamento.

Zakaria è stato acquistato per circa 8 milioni di euro dal Borussia Mönchengladbach nel gennaio 2022, quando era in scadenza di contratto. Anche se il prezzo di vendita potrebbe essere inferiore alla richiesta della Juventus, il giocatore svizzero garantirà comunque una plusvalenza significativa per il club bianconero.