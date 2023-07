Calciomercato Lazio, colpo Castellanos: affare fatto per il centravanti argentino

La Lazio di Maurizio Sarri ha effettuato un sorprendente colpo di mercato, acquistando l'attaccante argentino Valentín Castellanos dal New York City FC. Dopo una riunione a Villa San Sebastiano, il trasferimento sarà ufficializzato a breve. Ecco il primo colpo dei biancocelesti.

La Lazio ha sorpreso tutti con il suo primo colpo di mercato. L'acquisto di Valentín Castellanos, talentuoso attaccante argentino proveniente dal New York City FC, è stato siglato per una cifra di 15 milioni di euro. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.com, l'accordo comprende una base fissa, con l'aggiunta di 3 milioni di euro in bonus, oltre al 10% dei proventi di una futura rivendita del giocatore. Il contratto offerto a Castellanos prevede un ingaggio di 2/2,5 milioni di euro, con la possibilità di bonus aggiuntivi.

Nato nel 1998, Castellanos presenta caratteristiche fisiche simili a quelle di Immobile e ha dimostrato il suo talento nella stagione precedente, giocando in prestito al Girona e segnando ben 13 gol. Ieri sera, presso Villa San Sebastiano a Roma, che funge da residenza del presidente Lotito, si è tenuto un incontro tra gli agenti del giocatore, la dirigenza della Lazio e lo stesso calciatore per definire i dettagli dell'operazione. Il trasferimento di Castellanos sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Castellanos, la storia

Nato a Mendoza, nell'ottobre del 1995, Castellanos ha cominciato a giocare a calcio a soli 5 anni. A volerlo fortemente fu Leopoldo Luque, che nel 1978 aveva vinto i Mondiali (da titolare) con l'Argentina. Luque, che gestiva una scuola calcio, accettava l'iscrizione di ragazzi dagli 8 anni in su. Ma per Castellanos ha fatto un'eccezione. Troppo promettente per non volerlo. E così lo faceva giocare con bambini di 3 anni più grandi di lui. Eppure poi il Taty ha avuto qualche problema: rifiutato dal River Plate, che lo scartò immediatamente in seguito a un provino andato male, venne bocciato anche dal Lanus. Aveva un fisico troppo minuto per sfondare, gli dicevano. Per questo ha pensato anche di ritirarsi, di lasciare il calcio. Era disilluso, era rammaricato.

Ha lasciato casa da giovanissimo per inseguire il sogno e, ancora minorenne, si è trasferito in Cile, all'Universidad de Chile. Da lì la sua carriera è decollata. Prima l'esperienza in America, diventando, nel 2021, il quinto giocatore della storia della Mls a realizzare almeno un gol in ciascuna delle prime partite del campionato. Prima di passare al Girona, nel 2022 ha finito la stagione come l'attaccante che aveva calciato più volte in e verso la porta avversaria. Castellanos, insomma, cerca il gol in continuazione, calciando con frequenza anche dalla distanza. A Formello sono convinti possa sfondare definitivamente. Lui ha sconfitto anche i più scettici, arrivando, con la Lazio, nel grande calcio.