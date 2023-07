Calciomercato Lazio, obiettivo Paredes per il centrocampo: i dettagli

La Lazio sta cercando di rinforzare il proprio centrocampo dopo la cessione di Milinkovic-Savic. Il club ha individuato Leandro Paredes del Paris Saint-Germain come possibile sostituto del serbo. Sull'argentino però ci sarebbe anche il forte interesse del Galatasaray.

La Lazio ha una grande opportunità di rafforzare la propria rosa per la prossima stagione grazie ai 40 milioni di euro ottenuti dalla cessione di Sergej Milinkovic-Savic. I biancocelesti hanno già individuato il candidato perfetto per colmare questa lacuna: Leandro Paredes, attualmente al Paris Saint-Germain ma precedentemente in prestito alla Juventus la scorsa stagione.

Attualmente sono in corso trattative per portare l'argentino alla Lazio, con l'obiettivo di raggiungere un accordo sul suo stipendio e di trovare una soluzione con il Paris Saint-Germain, dato che Paredes è sotto contratto fino al 2024. Inoltre, un altro nome che riscuote grande gradimento presso la dirigenza biancoceleste per il centrocampo è Samuele Ricci del Torino.

L’ex Boca Juniors sarebbe lieto di tornare in Italia, soprattutto nella capitale, dove ha vissuto degli anni magnifici con la Roma. I giallorossi lo avevano poi venduto allo Zenit per 23 milioni di euro e ora il ventinovenne potrebbe fare rientro nella Città Eterna, ma con la maglia rivale biancoceleste.

Il nodo dell’intreccio da sciogliere rimarrebbe Torreira, poiché il Galatasaray sembrerebbe propenso a cederlo e i turchi sarebbero interessati proprio a Paredes per sostituirlo, per questo motivo si potrebbe instaurare un vero e proprio duello di calciomercato nella sessione estiva. Al momento, il calciatore uruguagio è alle prese con un problema fisico, ma parrebbe essere lui l’ago della bilancia nella trattativa.