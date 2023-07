Calciomercato Lazio, proposto Fred per il centrocampo: la situazione

La Lazio si concentra sulla ricerca di rinforzi per il centrocampo e negli ultimi giorni è emerso il nome di Fred. Il giocatore brasiliano è in scadenza nel 2024 e ha avuto un'ultima stagione complicata in Premier League. Anche il Galatasaray è sulle sue tracce.

Dopo l'addio di Milinkovic-Savic, la Lazio sta puntando a rafforzare il centrocampo e ora, come riportato dal Corriere dello Sport, sembra concentrarsi sul possibile acquisto di Fred dal Manchester United. Nel frattempo, sul fronte Sow, il giocatore dell'Eintracht dovrà prendere una decisione tra Lazio e Siviglia.

Per portare Fred a Roma, il Manchester United ha fissato un prezzo di circa 15 milioni di euro. La Lazio è attualmente in fase di valutazione e si attende un'offerta ufficiale per il centrocampista brasiliano, il cui contratto scadrà nel 2024. Il suo ingaggio ammonta a circa 3 milioni di euro, ma ci sono anche altre squadre interessate, come il Galatasaray. Fred si trova attualmente in scadenza nel 2024 ed è sul mercato. Ha avuto un ruolo limitato nell'ultima stagione di Premier League, giocando solo 12 partite da titolare. Quando è stato acquistato dal Manchester United nel 2018 sotto la guida di Mourinho, il suo prezzo era di 60 milioni di euro.

Sembra che Sarri non sia particolarmente entusiasta dell'idea di Fred come possibile rinforzo per il centrocampo della Lazio. Nonostante il brasiliano abbia un buon curriculum internazionale, Sarri sembra essere concentrato su altri obiettivi, come Ricci o Torreira, per il ruolo di play. Al momento, quindi, il futuro di Fred alla Lazio sembra essere incerto, e molto dipenderà dalla decisione finale del tecnico Sarri e dai piani del club per rafforzare il centrocampo.