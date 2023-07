Calciomercato Napoli, occhi su Karlsson dell'AZ Alkmaar: contatti in corso

Il Napoli mantiene costantemente sotto osservazione Jesper Karlsson, talentuoso esterno offensivo svedese nato nel 1998 e attualmente di proprietà dell'AZ Alkmaar. Già nel gennaio scorso, il club azzurro aveva manifestato un forte interesse nei suoi confronti, con i rappresentanti del Napoli che avevano seguito attentamente le sue prestazioni.

Già nel gennaio scorso il club azzurro aveva mostrato un grande interesse nei suoi confronti, con i rappresentanti del Napoli che si erano recati a vederlo giocare di persona più volte. Karlsson rimane una delle prime scelte per la squadra campione d'Italia, soprattutto se dovesse esserci una partenza di qualche esterno, con Hirving Lozano, il messicano, che potrebbe essere uno dei candidati a lasciare Napoli. La società partenopea continua a mantenere contatti attivi per assicurarsi l'ingaggio dell'esterno offensivo sinistro. Il calciatore svedese ha dimostrato nella scorsa stagione, in tutte le competizioni, di possedere grandi qualità, collezionando 33 presenze, durante le quali ha segnato 13 gol e fornito 8 assist.

Karlsson, anche la Lazio sull'esterno dell'AZ

Il Napoli continua quindi a monitorare da vicino Jesper Karlsson, ma non è l'unico club interessato al suo talento. Anche la Lazio ha manifestato un certo interesse, tuttavia finora non ha intrapreso alcun colloquio con la società olandese. È importante sottolineare che Karlsson, che in passato è stato impiegato anche come punta centrale, ha un contratto con l'AZ Alkmaar in scadenza nel 2026.