Calciomercato, deciso il futuro di Pereyra? Le ultime

Il nome di Pereyra è senza alcun dubbio uno dei più caldi e dei più chiacchierati di questo calciomercato: ma quale sarà il suo futuro?

Il nome di Pereyra è senza alcun dubbio uno dei più caldi e dei più chiacchierati di questo calciomercato. Dunque diviene più che lecito e ovvio chiedersi quale potrebbe essere il suo futuro. Il 32enne, oggi svincolato e quindi acquistabile a parametro zero, potrebbe fare comodo a molti in Italia, vista la sua esperienza e le sue qualità.

L'argentino ha sempre fatto della duttilità la sua principale caratteristica. Si tratta difatti di un giocatore prettamente offensivo, che può agire sia da esterno alto che da mezzala. All'Udinese però, sua ultima squadra, ha giocato prevalentemente da trequartista. Dunque un giocatore capace di adattarsi a vari ruoli e posizioni.

Pereyra pronto a restare in Serie A?

Dunque quale squadra potrebbe puntare su di lui? Nelle ultime ore pare che su di lui si sarebbe mosso il Torino, alla ricerca di un giocatore per il reparto offensivo, visto soprattutto che i granata sono rimasti orfani di Vlasic e Miranchuk, coloro che la scorsa stagione erano i titolari. La concorrenza però è davvero molto nutrita. Infatti, per fare un esempio, il giocatore sarebbe stato proposto all'Inter, con il suo agente Pastorello in prima linea, vista la necessità dei nerazzurri di rimpolpare la mediana dopo gli addii di Brozovic e Gaglardini. Per i meneghini però il sudamericano non rappresenterebbero una prima scelta.

L'ex Udinese, negli scorsi giorni, sarebbe stato proposto anche alla Lazio, vista la necessità dei capitolini di rinforzare il reparto offensivo in vista dell'avventura in Champions. I biancocelesti però non sarebbero interessati a questo tipo di profilo. Dubbi, proposte e idee, con alcune piste estere che non possono esser scartate a priori. Il futuro di Pereyra sta comunque per essere deciso.