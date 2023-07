La formazione di Juric è a lavoro per il ritorno di Praet dal Leicester. Il giocatore, voluto nei mesi scorsi, è ora più vicino al ritorno in granata ben gradito dallo stesso allenatore. La formazione inglese, retrocessa, potrebbe dunque cedere il suo giocatore per concederlo al Torino. Si tratterebbe davvero di un gradito ritorno.