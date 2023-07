Inter, assalto a Lukaku: Ausilio vola a Londra

In casa Inter si continua a lavorare per il ritorno di Romelu Lukaku. Dopo aver perfezionato il trasferimento di Brozovic, la dirigenza nerazzurra tenterà l'assalto all'attaccante belga di proprietà del Chelsea, per consegnarlo ad Inzaghi già per l'inizio della preparazione.

La settimana appena iniziata può essere fondamentale per il futuro di Romelu Lukaku. Nei prossimi giorni la dirigenza nerazzurra incontrerà il Chelsea per capire la fattibilità del ritorno del bomber in Italia. Il DS Piero Ausilio sta pregando un blitz per accontentare Simone Inzaghi, che vorrebbe avere a disposizione il belga già per l'inizio della preparazione.

Lukaku-Inter: cosa chiedono i Blues?

Lukaku è fuori dal progetto della squadra londinese, che in attacco lo ha già sostituito ingaggiando Nkunku per circa 60 milioni di euro, ed è in cerca di un'altra punta. Il belga ha ricevuto numerose offerte dall'Arabia (tutte respinte al mittente), dove il Chelsea ha provato a piazzarlo, consapevole delle possibilità di offerte importanti; il club vuole monetizzare dalla cessione e proprio per questo l'Inter sta preparando un budget importante per andare all'assalto dell'attaccante. Grazie all'addio di Marcelo Brozovic la società milanese ha incassato 18 milioni di euro, e altri fondi potrebbero arrivare dalla vendita del portiere Onana, che resta nel mirino del Manchester United.

Ieri i vertici dell'Inter si sono confrontati per studiare una strategia comune da seguire: la volontà è quella di prendere Lukaku, ma trovando l'incastro giusto. L'attaccante è reduce da 14 reti in 37 presenze stagionali, causate anche dal brutto infortunio rimediato ad inizio stagione; nonostante questo Inzaghi è ancora convinto a puntare su di lui, visto il finale di stagione in crescendo.

I Nerazzurri puntano a chiudere la trattativa con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro; vedremo se basteranno a convincere i blues. L'assalto a Lukaku sta per partire.