Juve Stabia, Lovisa cala il tris: in chiusura Candellone, Piscopo e Thiam

Il direttore sportivo Matteo Lovisa ha chiuso tre importanti operazioni in entrata per la Juve Stabia: attese nelle prossime ore le firme degli attaccanti, ex Pordenone, Leonardo Candellone e Kevin Piscopo, e del portiere della Spal, reduce dall'esperienza a Foggia, Demba Thiam.

La Juve Stabia piazza tre importanti colpi di mercato in vista della prossima stagione di Serie C. Il direttore sportivo Matteo Lovisa, infatti, nelle ultime ore avrebbe chiuso le trattative per tre profili di spessore: gli attaccanti Leonardo Candellone e Kevin Piscopo e il portiere Demba Thiam.

Dopo la cessione di Barosi all'Ascoli, si accende il calciomercato delle Vespe. Il primo colpo ad essere ufficializzato dalla società stabiese dovrebbe essere quello di Leonardo Candellone. Il bomber ex Pordenone, 8 gol in 35 presenze nell'ultima stagione di Serie C, di proprietà del Napoli di De Laurentiis, arriverà a titolo definitivo: per lui pronto un contratto biennale, fino al 2025.

In chiusura, sempre per il reparto offensivo, c'è anche l'operazione legata a Kevin Piscopo. Ex Renate e Spal, il calciatore nato a Vercelli è cresciuto nel settore giovanile del Genoa ed è rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con il Pordenone, condita da 3 gol in 36 presenze. La trattativa è ai dettagli finali, anche per il classe 1998 sarebbe pronto un biennale.

Il terzo colpo piazzato dal ds Lovisa porta il nome di Demba Thiam. Il portiere, cercato anche dal Trento, sembra destinato a lasciare la Spal nelle prossime ore. L'estremo difensore, classe 1998, reduce dall'esperienza a Foggia, è a un passo dalla Juve Stabia e dal ritorno nel girone C di Serie C. Ancora da chiarire i dettagli dell'operazione. Con ogni probabilità l'attaccante arriverà a Castellammare in prestito con diritto di riscatto.