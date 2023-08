Calciomercato Genoa: arriverà anche la ciliegina sulla torta, ecco il nome e le cifre

Il Genoa in questo fantastico calciomercato condito da tanti ottimi acquisti vuole davvero mettere la ciliegina sulla torta chiamata Ruslan Malinovskyi. Il trequartista vuole tornare in Italia e per questo non ha mai aperto al Besiktas che aveva raggiunto un accordo di massima con il Marsiglia. E in pole position c’è il Genoa: l’ucraino ha aperto alla destinazione e ora i club stanno lavorando sulla base del prestito con diritto di riscatto. Fiducia genoana e vantaggio acquisito, vedremo ora i tempi dell'operazione.

Il Genoa in pole per Malinovskyi

Il Genoa in questo momento di calciomercato è sempre più vicino a Ruslan Malinovskyi, in uscita dall’Olympique Marsiglia. Alfredo Pedullà riporta sul suo sito che l’operazione che riporterà in Italia, dopo l’esperienza di alti e bassi fatta all’Atalanta, dovrebbe costare al Genoa tra i 12 e i 15 milioni di euro: le parti stanno trattando in queste ore. Come detto si è registrato nelle ultime ore anche l’interesse del Besiktas, ma il trequartista ucraino vuol tornare nel nostro Paese.