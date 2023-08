Calciomercato Juventus, ipotesi Holm ancora viva: la situazione

C'è ancora l'interesse per Emil Holm da parte della Juventus, nonostante il pressing dell'Atalanta degli ultimi giorni. Non è una sorpresa che lo svedese piaccia ai bianconeri, ma nell'immediato futuro la sua opzione può prendere quota. Prima, però, potrebbe arrivare una cessione.

Come riportato da Sky, i dirigenti della Juventus hanno rinnovato il loro interesse nei confronti di Emil Holm, giovane esterno destro nato nel 2000 e di proprietà dello Spezia, che milita in Serie B dopo la retrocessione della passata stagione. Nonostante l'Atalanta sia stata in prima linea per assicurarsi il giocatore svedese negli ultimi giorni (precedentemente il Sassuolo era stato vicino a questo trasferimento), l'affare non è stato ancora finalizzato dalla squadra bergamasca, e i bianconeri potrebbero inserirsi in questo rush finale di mercato.

Holm nel mirino, ma prima una cessione

Questa situazione incerta, quindi, potrebbe spingere la Juventus a intervenire in modo deciso, specialmente se si verificasse una cessione, magari sotto forma di prestito, per garantire a Holm maggiori opportunità di giocare. Nella lista dei potenziali giocatori da offrire in prestito, ci sono nomi come Iling-Junior o Soulé.

Insomma, nonostante l'arrivo di Timothy Weah, la Juventus sta ancora considerando l'opportunità di rafforzare ulteriormente le fasce. L'obiettivo è trovare un giocatore con caratteristiche diverse rispetto all'americano, e Emil Holm sembra corrispondere a questo profilo.

Un indizio di mercato è rappresentato dal fatto che nel primo match di Serie B tra Sudtirol e Spezia, terminato con un pareggio 3-3, Alvini non ha schierato il possibile partente Emil Holm. Nella scorsa stagione, l'esterno ha collezionato 20 presenze in campionato e 3 in Coppa Italia. In Serie A ha messo a segno una rete e ha servito 2 assist ai compagni.