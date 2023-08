Calciomercato Roma, frenata per Zapata dall'Atalanta: il motivo

Sembrava tutto fatto per il passaggio di Duvan Zapata dall'Atalanta alla Roma, ma la trattativa ha subito una brusca frenata nelle ultime ore. La fiducia di Gasperini fa vacillare l'attaccante colombiano, nonostante l'accordo già raggiunto con i giallorossi.

L'intesa tra la Roma e Duvan Zapata subisce un'improvvisa battuta d'arresto. I club giallorosso sembrava aver raggiunto un accordo con l'Atalanta per una cifra vicina ai 10 milioni di euro complessivi. Per quanto riguarda il contratto del giocatore, la Roma aveva proposto un triennale da 3 milioni di euro all'anno, bonus inclusi. Le visite mediche erano già state fissate per oggi. Tuttavia, come riportato da SportMediaset, dalla sede dell'Atalanta a Bergamo, giungono segnali di incertezza da parte del calciatore colombiano. Dopo aver avuto una conversazione con Gian Piero Gasperini, il quale gli ha rinnovato la massima fiducia, Zapata si trova ora in una fase di riflessione sulla sua decisione.

Salta Zapata alla Roma? La situazione

Zapata, infatti, pensava di non rientrare più nei piani del tecnico. Tuttavia, questa nuova e recente dimostrazione di stima da parte di Gasperini potrebbe influenzare il corso delle trattative. Con l'assenza di Abraham a causa di un infortunio prolungato e con poche, se non addirittura nessuna, alternative valide a Belotti, José Mourinho aveva individuato nell'Atalanta la fonte ideale per il rinforzo necessario. Duvan Zapata, che è stato sostituito durante il primo tempo della partita vinta contro il Sassuolo da De Katelaere, aveva già espresso il suo consenso al trasferimento alla Roma, prima di sospendere tutto nelle ultime ore.

Prima dell'incontro con il Sassuolo, il presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi, ha dichiarato: "Tutti i calciatori sono importanti. Abbiamo una rosa numericamente abbondante, vedremo nei prossimi giorni cosa può succedere." Nel frattempo, Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, ha rilasciato queste dichiarazioni dopo la partita: "Devo tanto a giocatori come lui e Muriel. Se restano sono felice di continuare ad allenarli. Commenti che rivelano l'importanza e l'affetto che Gasperini nutre nei confronti dei suoi giocatori. Inclusi, ovviamente, quelli come Zapata, il cui possibile trasferimento potrebbe avere un impatto significativo sulla squadra.