Calciomercato Roma: occhi puntati su Abel Ruiz

La Roma si sta focalizzando sul rinforzo dell'attacco. I giallorossi hanno già contattato Marcos Leonardo del Santos e vogliono rivedere le condizioni con Zapata, ma spicca un nome in particolare: quello del giocatore spagnolo Abel Ruiz. Riuscirà Pinto a dare un nuovo attaccante a Mourinho?

Abel Ruiz, classe 2000, direttamente dal Braga e con esperienza nelle giovanili del Barcellona. Questo, il nuovo attaccante, sul quale la Roma ha messo gli occhi da tempo. Infatti, le due squadre hanno già avviato i contatti per l'eventuale cessione del giocatore. Come riportato anche dal Corriere dello Sport, Abel sarebbe il compagno perfetto pronto ad affiancare Belotti e a sostituire Tammy Abraham. Tiago Pinto si sta dando parecchio da fare per rinforzare l'attacco, dando vita a veri e propri casting per dare il tanto atteso attaccante a Mourinho, vedendo nell'attaccante del Braga una grande opportunità.

Calciomercato Roma, Abel Ruiz e gli altri contatti

Il calciomercato della Roma, con Abel Ruiz e altri membri in rosa giallorossa, si è decisamente potenziato, movimentando lo scenario del calciomercato della Serie A. In particolare, si è rimasti in attesa del caso Marcos Leonardo e del caso Zapata. Per quanto riguarda l'attaccante del Santos, la squadra brasiliana rilancia alla Roma una proposta: 20 milioni oppure il calciatore sarebbe disponibile solo a partire da gennaio. Per il centravanti colombiano, invece, l'Atalanta ha cambiato le condizioni: una cessione a titolo definitivo a 5 milioni più altri 5 di bonus. La Roma, al momento, sta meditando su entrambe le situazioni. Riusciranno i giallorossi a trovare un accordo con entrambe le squadre?