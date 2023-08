Calciomercato Torino: un bomber arriva e uno parte, invece Buongiorno...

Alessandro Buongiorno resta al Torino: il difensore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, avrebbe rifiutato l’offerta dell’Atalanta facendo di fatto tramontare la trattativa. Proprio quando sembrava tutto fatto per il suo passaggio alla corte di Gian Piero Gasperini, il centrale aveva chiesto ulteriore tempo per valutare bene l’offerta ricevuta e decidere riguardo al proprio futuro: alla fine ha scelto di restare in granata e continuare a vestire quella maglia che indossa da quando era un bambino.

Una punta che arriva e una in partenza

In questo finale di calciomercato il mancato trasferimento di Buongiorno all’Atalanta non preclude gli arrivi di Duvan Zapata e Brandon Soppy: le trattative sono state separate e sia la punta che il terzino arriveranno comunque in granata. Il Torino infatti si regala il colpaccio: è fatta per l'arrivo di Duvan Zapata, che, dopo l'accordo tra i due club, lascia l'Atalanta dopo cinque anni e si prepara a indossare la maglia granata. Per una punta che arriva una che parte: Pietro Pellegri potrebbe andare al Genoa dopo la cessione di Coda alla Cremonese.