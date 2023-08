Calciomercato Torino: due centravanti per una maglia, ecco chi arriverà a breve

Il Torino in questo finale di calciomercato vuole con forza il centravanti da affiancare a Sanabria e Pellegri. Due le trattative in corso, una tramonta mentre l'altra prende piede. Secondo Gianluca Di Marzio il Torino ha chiesto informazioni al Monaco per il giovane attaccante Myron Boadu, il talento olandese classe 2001 viene valutato 12 milioni, cifra che rende complicata questa pista, però conferma la volontà da parte della società di volere una terza punta in rosa. Bisognerà aspettare probabilmente fino agli ultimi giorni di mercato per capire se il Torino acquisterà davvero un terzo attaccante e chi sarà.

Il Torino molla Correa

E' tramontata invece l'idea Correa, Inter e Marsiglia hanno chiuso un accordo che porterà il Tucu in Francia e il Torino continua a ritrovarsi senza l'ultimo trequartista. I nomi più probabili per completare il reparto rimangono quelli di Praet e Miranchuk, ma le dinamiche degli ultimi giorni di mercato sono imprevedibili e potrebbero spuntare altri nomi più graditi da Juric. Seguiranno aggiornamenti.