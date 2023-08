Calciomercato Torino: che nome per l’attacco. Top player in arrivo dall’Inter

Il Torino in questo momento del calciomercato è alla ricerca di un centravanti, spunta un nome altisonante dall’Inter. Il giocatore in questione è un pupillo di Simone Inzaghi, che però nell’ultimo anno ha avuto non poche difficoltà sia di rendimento che a livello di infortuni muscolari. Il Torino ci prova e l’Inter apre alla cessione.

Il Torino ci prova per la punta dell’Inter

Il Torino in questo momento di calciomercato vuole stupire, trattativa in corso con l’Inter per Correa. Come riporta Sky Sport, un’operazione che si potrebbe chiudere con un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Correa guadagna 3,6 milioni netti, troppo per i granata, motivo per cui l'Inter dovrebbe pagare una parte del suo ingaggio. Correa ha deluso all'Inter dopo il trasferimento dalla Lazio, costato al club nerazzurro 27,3 milioni di euro nell'estate del 2022. L'argentino è quindi in uscita, tuttavia, l'operazione è complessa, per il nodo ingaggio. Correa infatti percepisce in nerazzurro uno stipendio da 3,5 milioni netti a stagione (contratto in scadenza nel 2025), cifre alte per il club granata.