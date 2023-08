Calciomercato Torino: richiesta choc dell'Atalanta per un top player che sarà sostituito da...

Il calciomercato estivo e soprattutto quello del Torino è sempre pieno di sorprese, e quest'anno sembra essere ancora più pazzo e ambizioso. Le ultime voci riguardano l'interesse del Torino per Hien del Verona, dove di fatto supera la concorrenza dell'Atalanta che però "punta" un top player di Juric.

Il Torino forte su Hien del Verona

In questo momento di calciomercato, che va dritto verso la fase finale il Torino è tornato sul difensore centrale Isak Hien, di proprietà dell'Hellas Verona. Il club granata ha evidentemente deciso di sfruttare questa opportunità per intavolare una maxi operazione, lasciando l'Atalanta indietro. Se la trattativa dovesse concretizzarsi, sarebbe un clamoroso colpo di coda sul club bergamasco. Nel frattempo, Torino e Atalanta hanno avviato una trattativa separata per il difensore centrale Alessandro Buongiorno. La notizia ha destato sorpresa, dato che il nome di Buongiorno è emerso come il "colpaccio" che potrebbe chiudere la finestra estiva di trasferimento dell'Atalanta. Difensore valutato 25 milioni di euro, nella trattativa potrebbero rientrare anche delle contropartite tecniche. Riporta la notizia Gianluca Di Marzio nel suo sito internet.