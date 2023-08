Calciomercato Torino: ecco la svolta! L'attaccante richiesto può arrivare se Linetty...

Il calciomercato del Torino sta cercando di innescare il turbo per arrivare all'attaccante cercato. Non ha dubbi Tuttosport: il Torino vuole mettere le mani su Musa Barrow ed è disposto ad aumentare la propria offerta iniziale, magari inserendo anche una contropartita tecnica nell'operazione.

Il calciomercato del Torino sta cercando di innescare il turbo per arrivare all'attaccante cercato. Non ha dubbi Tuttosport: il Torino vuole mettere le mani su Musa Barrow ed è disposto ad aumentare la propria offerta iniziale, magari inserendo anche una contropartita tecnica nell'operazione.

Linetty può sbloccare Barrow al Torino

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Torino in questo spezzone di calciomercato sta cercando di trovare l'intesa con il Bologna. Le due società potrebbero trovare un'intesa di massima sulla formula del trasferimento, prestito con diritto di riscatto. Ciò che invece ancora manca è l'accordo sulle cifre: il Bologna chiede 15 milioni per Barrow, il Torino è arrivato ad offrirne 7-8. Ecco che allora il direttore sportivo Vagnati potrebbe inserire nell'operazione il cartellino di Karol Linetty, in scadenza al termine della prossima stagione e la cui valutazione si aggira attorno ai 3 milioni di euro. Sembra che il centrocampista polacco piaccia molto al Bologna: tra cash e contropartita, a questo punto, l'offerta del Torino salirebbe a 10 milioni di euro complessivi.