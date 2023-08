Calciomercato Torino: rinforzo doppio in arrivo per Juric, ecco i nomi

Il calciomercato estivo del Torino sta diventando di assoluto valore, per permettere a mister Juric di poter assemblare al meglio la squadra granata. Dopo l'affare Vlasic, tornato a disposizione e rientrato dal West Ham, ci sono altri due colpi in arrivo sempre per quanto riguarda la zona offensiva, per far sentire meno solo Sanabria.

Altri due colpi in arrivo per il Torino

Il Torino in questo calciomercato vuole rinforzare il reparto offensivo e starebbe pensando ad un doppio colpo, come riporta calciomercatoweb. Cairo vuole rinforzare la trequarti con uno tra Miranchuk e Malinovskyi; per il primo sarebbe un ritorno a Torino mentre il secondo tornerebbe in Italia dopo la deludente esperienza francese. Oltre a lui il Torino punta anche Barrow del Bologna, calciatore ormai in uscita dal club emiliano e che Cairo spera possa essere rilanciato in granata. Le parti sono in contatto, presto potrebbe essere annunciato un doppio colpo. Per un Torino che punta a diventare una protagonista assoluta del campionato e "guardare" con notevoli ambizioni la zona Europa.