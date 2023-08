Calciomercato Torino: il bomber arriverà! Buongiorno può partire davvero, al suo posto...

Il calciomercato del Torino è ad una svolta decisiva. Bomber in arrivo e difensore in uscita? Operazioni difficili ma non impossibili proprio per la volontà delle due parti in causa. Il Torino ha bisogno di una punta in grado di segnare e da affiancare a Sanabria, l'Atalanta vorrebbe assicurarsi le prestazioni di Buongiorno che tanto piace a Gasperini. Nel mezzo Hien che potrebbe essere il degno sostituto dell'attuale capitano del Torino.

Il Torino vuole Zapata ma Buongiorno può partire

Ad un passo dalla Roma in questa sessione estiva di calciomercato, ora Duvan Zapata si avvicina al Torino: è quanto fa sapere l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. L'attaccante colombiano, dunque, sembra destinato a lasciare l'Atalanta di Gasperini per trasferirsi alla corte di Ivan Juric. L'operazione Buongiorno sembra collegata a quella di Zapata, anche se in realtà non sarà ne facile ne soprattutto economica, per la cifra richiesta proprio dal Torino. Ma l'Atalanta e Gasperini insistono per il giocatore, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito internet.