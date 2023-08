Correa ai saluti, l'Inter pensa già al sostituto

L'avventura dell'attaccante argentino a Milano potrebbe concludersi a breve. Messo ai margini del progetto e superato nelle gerarchie dai nuovi arrivati, El Tucu sta valutando le proposte giunte sul suo tavolo e al momento, la pista francese sembra quella più calda.

Simone Inzaghi lo ha voluto fortemente nel 2021 e Joaquin Correa contava proprio sull'apporto dell'allenatore che lo ha lanciato, per mostrare il suo valore in maglia nerazzurra. A distanza di due anni le cose sono nettamente cambiate, l'argentino non ha mai inciso e l'ex tecnico della Lazio dopo averlo lasciato in panchina con il Monza, sembra averlo definitivamente scaricato.

Correa conteso da Francia e Germania

Il calciatore dell'Inter sta valutando le proposte giunte da mezza Europa. L'attaccante sudamericano all'età di 29 anni è chiamato a una scelta importante, infatti il prossimo club potrebbe essere l'ultimo ad offrirgli il ruolo da protagonista in squadra. Sulle sue tracce ci sono diversi club, fra questi spiccano il Lille e il Marsiglia in Francia mentre in Bundesliga è il Lipsia ad avergli messo gli occhi addosso. Meno percorribili sembrano al momento le strade spagnole che portano ai club di Siviglia e quelle inglesi che portano il nome di Bournemouth. In Italia c'è stato un sondaggio del Torino ma l'ingaggio di Correa è al momento proibitivo per i granata.

Marotta vuole riportare Sanchez all'Inter

La probabile partenza di Correa permetterebbe ai dirigenti nerazzurri di chiudere l'accordo per il ritorno a Milano del Nino Meravilla. Il cileno è attualmente svincolato dopo la sua ultima annata al Marsiglia conclusa con 18 gol in 44 presenze. Se da un lato è pur vero che Sanchez va verso le 35 primavere, d'altro canto conosce bene l'ambiente e inoltre ha esperienza internazionale da vendere.