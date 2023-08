Inter, si punta a un gran ritorno

L'addio di Correa, cercato dal Torino e dal Bournemouth, potrebbe riaprire le porte a Sanchez. Il cileno, svincolatosi dal Marsiglia, vuole tornare all'Inter e non considera le ricche offerte dell'Arabia Saudita in quanto è convinto di poter dare ancora molto in Europa.

In casa Inter si guarda al mercato. Oltre a Pavard, che sembra essere sempre più vicino ai neroazzurri, Inzaghi potrebbe presto avere un rinforzo in attacco. Con Correa che sembra sempre più lontano, l'Inter sta pensando a un gran ritorno: Alexis Sanchez. Il cileno, lo scorso anno al Marsiglia, ha mostrato di essere un calciatore di classe assoluta nonostante la carta d'identità reciti 19 dicembre 1988. Alexis vuole l'Inter e sta rifiutando qualsiasi destinazione pur di rivestire la casacca neroazzurra. Svincolatosi dal Marsiglia, dopo una stagione molto positiva, Sanchez arriverebbe a parametro zero e potrebbe firmare un contratto annuale con opzione per il rinnovo o direttamente biennale ma a cifre più basse rispetto a quelle della prima 'vita' in maglia Inter.

Sanchez-Inter: ritorno vicino

L'addio di Correa, con annesso innesto di Sanchez, permetterebbe all'Inter di avere un reparto offensivo molto interessante, con un mix di esperienza, qualità e fantasia. Lautaro è il protagonista indiscusso dell'Inter di Inzaghi e anche Thuram ha mostrato di poter dire la sua in maglia Inter e in Serie A. Arnautovic, invece, già dai primi minuti contro il Monza ha messo in mostra le sue qualità migliori, facendo vedere la voglia di rivalsa dopo la prima e poco entusiasmante esperienza Inter di 13 anni fa. Marotta sta studiando le ultime mosse di mercato per regalare a Inzaghi una squadra in grado di poter continuare a affermarsi in Italia e Europa. Lunedì 28 la compagine di Inzaghi affronterà il Cagliari di Ranieri, neopromosso, e chissà se il tecnico neroazzurro potrà già fare affidamento su Pavard e Alexis Sanchez.