Inzaghi sorride: come cambia l'attacco neroazzurro

Con l'arrivo di Sanchez, l'attacco neroazzurro vede il solo Lautaro 'highlander' dei finalisti di Champions League. Sorride anche Simone Inzaghi che potrà fare affidamento su un calciatore non più giovanissimo ma dalla classe sopraffina e in grado di decidere le partite

Il ritorno di Alexis Sanchez in maglia neroazzurra è ormai cosa fatta. Il cileno deve solo apporre la firma sul contratto che lo legherà all'Inter e poi la sua 'seconda vita' a Milano è pronta a ripartire. Con il suo acquisto e quello di Pavard, Marotta ha chiuso il mercato in entrata, salvo soprese dell'ultimo minuto, a oggi cosa poco probabile. A fare spazio a Alexis sarà Correa, vicinissimo al Marsiglia - ex squadra di Sanchez - e grande delusione in casa Inter. L'argentino era arrivato a Milano con presupposti molto positivi ma il suo rendimento è stato molto mediocre, fra prestazioni incolore e condizione fisica precaria. Correa approda al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo in caso di qualificazione in Champions League dei francesi. Marotta incasserà fra prestito e riscatto circa 15 milioni di euro, cifra che farà respirare le casse neroazzurre.

Sanchez parte 2: come cambia l'Inter

Classe 1988, Alexis è un attaccante brevilineo e in grado di creare superiorità numerica e saltare l'uomo: quello che è mancato all'Inter lo scorso anno. Sanchez in maglia Inter era sceso in campo 109 volte, mettendo a segno 20 reti, alcune delle quali fondamentali come quella contro la Juventus in finale di Supercoppa Italiana. Dopo aver rescisso con i neroazzurri, il cileno si era accasato al Marsiglia con cui aveva fatto una stagione di altissimo livello con 18 reti all'attivo. Ora a Milano ritroverà Lautaro e affiancherà Thuram e Arnautovic in un attacco completamente rivoluzionato rispetto allo scorso anno, con 3 elementi su 4 nuovi. L'ingaggio di Alexis sarà nettamente inferiore a quello che percepiva nella sua prima vita in neroazzurro: si parla di un biennale a 2,5/3 milioni di euro all'anno. Inzaghi sicuramente avrà a disposizione un elemento affidabile e di esperienza, in grado di cambiare le partite in corso.