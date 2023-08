UFFICIALE, Paredes alla Roma: a Ciampino anche Renato Sanches, centinaia i tifosi

E' ufficiale, in casa Roma giunge a titolo definitivo dal PSG, l'argentino Leandro Paredes. Un doppio colpo di mercato per la società che porta a termine anche l'acquisto del portoghese Renato Sanches, da tempo rincorso dai giallorossi. Di seguito il comunicato ufficiale dell'A.S Roma.

La notizia era già nell'aria da tempo e ora è diventata ufficiale, Paredes torna alla Roma dopo 6 anni a titolo definitivo fino al 2025. La società annuncia, tramite un comunicato ufficiale, l'ingaggio del centrocampista argentino. Giunge in casa dell'A.S Roma dopo il prestito alla Juventus dal PSG. Nel giorno di ferragosto Leandro Paredes arriva a Ciampino assieme al nuovo colpo di mercato, Renato Sanches. Ad accoglierli con grande calore ed entusiasmo un centinaio di tifosi giallorossi. Come riportato su Calciomercato.com, di seguito i dettagli del comunicato ufficiale dell'A.S Roma.

Ufficiale Paredes alla Roma: il comunicato dell'A.S Roma

In casa Roma un doppio colpo di mercato per il centrocampo di José Mourinho, dal Psg arrivano Leandro Paredes e il portoghese Renato Sanches. Torna a Roma a distanza di sei anni dall'ultima volta Leandro Paredes. Il campione del mondo argentino argentino dice di no al Galatasaray e giunge a Roma con un'operazione a titolo definitivo da circa 2,5 milioni di euro e contratto di 2 anni con opzione per il terzo se gioca almeno il 50% delle partite.

Di seguito il comunicato ufficiale della società: "L'AS Roma è lieta di annunciare il ritorno in giallorosso del Campione del Mondo Leandro Paredes. Il centrocampista, classe 1994, è stato acquistato a titolo definitivo dal Paris Saint-Germain. Leo ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025".

Dichiarazioni di Paredes

Come riportato su Calciomercato.com, le parole dell'argentino Leandro Paredes: “Tornare a Roma è sempre un’emozione, farlo per giocare con la maglia della Roma lo è ancora di più. Ringrazio i tifosi per l’accoglienza che mi hanno riservato e la società per avermi riportato nel Club che mi ha lanciato in Europa: lo scorso anno ho vissuto una gioia immensa con il Mondiale, ora voglio continuare a vincere e sono convinto di poterlo fare con questa squadra”.

Ufficiale Paredes alla Roma: dichiarazioni Tiago Pinto

Commenta Tiago Pinto, General Manager dell'Area Sportiva del Club ed ex giocatore portoghese: “Appena ha saputo del nostro interessamento, Leandro ci ha fatto capire che il suo obiettivo era tornare alla Roma: questa sua volontà così forte ci ha reso ancora più convinti di riportarlo in giallorosso e oggi siamo felici di poterlo rivedere con la maglia della Roma addosso. Dalla sua prima avventura ha maturato un’esperienza internazionale che, abbinata alla conoscenza del calcio italiano e alle sue qualità tecniche, siamo sicuri che risulterà preziosa e renderà il nostro gruppo più forte”.

I dettagli su Renato Sanches

Nuovi arrivi in casa Roma, Tiago Pinto e il portoghese Renato Sanches. Il centrocampista, in passato già rincorso dal club, arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato a condizioni. Doppio affare che nella giornata di ieri, 14 agosto, ha subito una forte accelerata a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione.