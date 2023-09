L'Atalanta pensa in grande: nel mirino c'è Gabriel Menino!

Il diktat in casa nerazzurra è cambiato già da un pezzo. Se prima dalle parti di Bergamo si cercava di vendere al miglior offerente per poi lanciare giocatori sconosciuti dal prezzo irrisorio ora non è più così. La prova l'abbiamo avuta nell'ultima sessione di mercato appena terminata dove con i soldi derivanti dalla cessione di Hojlund (85 milioni bonus compresi), la Dea si è rinforzata spendendo più di 100 milioni di euro. El Bilal Tourè, Scamacca, De Ketelaere, Holm e Bakker sono stati i colpi più costosi.

Ora nel mirino c'è Gabriel Menino

Il giocatore è un classe 2000, nazionalità brasiliana, gioca nel Palmeiras e il suo prezzo è di circa 15 milioni di euro. Di ruolo fa il centrocampista e grazie alle sue prestazioni top ha attirato su di sé le sirene di molti club europei tra cui appunto l'Atalanta.

Accordo da trovare

Dalle parti di Bergamo sarebbero già disposti a staccare l'assegno richiesto per poter inserire Menino nella rosa nerazzurra a partire da gennaio. Al giocatore sarebbe stato offerto un contratto quinquennale con la squadra mercato che è in contatto con gli agenti del calciatore per definire i dettagli.